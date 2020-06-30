Лионель Месси покинул топ-3 претендентов на «Золотой мяч» по обновлённой версии от Goal

Издание Goal представило обновлённый рейтинг основных претендентов на «Золотой мяч».

Лидером в списке по-прежнему является польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. Вторую позицию теперь занимает звёздный игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду, ранее находившийся на 4-м месте рейтинга. Тройку лучших замыкает полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне.

Покинул список топ-3 претендентов аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси, занимавший до этого 3-е место в списке.

Топ-10 главных претендентов на «Золотой мяч» по обновлённой версии Goal выглядит следующий образом.



1 (1). Роберт Левандовски («Бавария»).

2 (4). Криштиану Роналду («Ювентус»).

3 (2). Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»).

4 (3). Лионель Месси («Барселона»).

5 (5). Томас Мюллер («Бавария»).

6 (8). Карим Бензема («Реал»).

7 (6). Неймар («ПСЖ»).

8 (7.). Эрлинг Холанд («Боруссия», Дортмунд).

9 (9). Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

10 (10). Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд).