Лионель Месси покинул топ-3 претендентов на «Золотой мяч» по обновлённой версии от Goal

Издание Goal представило обновлённый рейтинг основных претендентов на «Золотой мяч».
Лидером в списке по-прежнему является польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. Вторую позицию теперь занимает звёздный игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду, ранее находившийся на 4-м месте рейтинга. Тройку лучших замыкает полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне.
Покинул список топ-3 претендентов аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси, занимавший до этого 3-е место в списке.
Топ-10 главных претендентов на «Золотой мяч» по обновлённой версии Goal выглядит следующий образом.
1 (1). Роберт Левандовски («Бавария»).
2 (4). Криштиану Роналду («Ювентус»).
3 (2). Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»).
4 (3). Лионель Месси («Барселона»).
5 (5). Томас Мюллер («Бавария»).
6 (8). Карим Бензема («Реал»).
7 (6). Неймар («ПСЖ»).
8 (7.). Эрлинг Холанд («Боруссия», Дортмунд).
9 (9). Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
10 (10). Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд).
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