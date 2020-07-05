Фрэнк Лэмпард: противостояние «Челси» и «Манчестер Юнайтед» будет длиться до конца сезона

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о борьбе за место в первой четвёрке английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед». Синие, занимающие четвёртое место, опережают «красных дьяволов» на два очка.

«Мы будем под давлением во всех оставшихся матчах. Не нужно сравнивать «Челси» с «Манчестер Юнайтед». У них отличная команда, мы это знаем. Можем только уважать их. Нельзя не отметить индивидуальные качества игроков «Юнайтед». У них есть два парня с 20 голами. Не стоит забывать и о Мэйсоне Гринвуде, который забивает регулярно.

В центре поля у «Манчестера» есть Бруну Фернандеш и Поль Погба. Они добавили в состав и Гарри Магуайра. Очень сильная команда. Мы всё это знаем, и тот факт, что «Челси» всё ещё опережает их на два очка в турнирной таблице, не может нас не радовать. Противостояние будет длиться до конца сезона», — цитирует Лэмпарда Goal.