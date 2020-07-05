«Оренбург» вылетит на матч с «Рубином», получив разрешение Роспотребнадзора

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что клуб получил разрешение Роспотребнадзора на участие в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином».

«Вроде бы вылетаем сегодня в 14:00. Наконец-то. Получили разрешение местного Роспотребнадзора. Летит просто неконтактная группа», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Матч «Рубин» — «Оренбург» состоится в Казани на стадионе «Казань Арена» сегодня, 5 июля, начало — в 18:30 мск.

Напомним, из-за вспышки коронавируса в «Оренбурге» команда Константина Парамонова не смогла провести встречи чемпионата России с «Краснодаром» и «Уралом». В обоих случаях «Оренбургу» было засчитано техническое поражение.