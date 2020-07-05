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«Краснодар» — «Зенит»: Азмун сделал дубль и вывел гостей вперёд

«Краснодар» — «Зенит»: Азмун сделал дубль и вывел гостей вперёд
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун забил третий гол своей команды в матче с «Краснодаром» (3:2, второй тайм).

На 52-й минуте Жирков навесил с левого края — Кузяеву помешали пробить из вратарской, но мяч отскочил к Азмуну, который с двух метров расстрелял ворота Сафонова.

Иранец забил первый гол «Краснодару» уже на 5-й минуте матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Азмун отличился после ошибки Юрия Газинского.

Встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги проходит в Краснодаре на одноимённом стадионе. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Зенит».

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва), ассистируют ему судьи на линиях Дмитрий Мосякин (Москва) и Илья Елеференко (Москва). Резервный рефери — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

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