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Арбитр Федотов: первый гол Азмуна в ворота «Краснодара» нельзя было засчитывать

Арбитр Федотов: первый гол Азмуна в ворота «Краснодара» нельзя было засчитывать
Футбол / РПЛ 0

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал первый гол иранского нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (4:2).

«Первый гол «Зенита» нельзя было засчитывать. Есть правило 16 про удар от ворот. Его следовало перебить. Азмун находился на линии штрафной, это нарушение правил игры — протестовый момент. По правилу игроки атакующей команды не могут находиться внутри штрафной площадки, а линия — это часть штрафной. В теории «Краснодар» может подать на переигровку после этого», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Зенит» защитил свой прошлогодний титул и в шестой раз в истории завоевал золотые медали. По количеству чемпионских титулов «Зенит» догнал ЦСКА. Чаще чемпионом России становился только московский «Спартак» (10).

«Зенит» догнал ЦСКА по количеству чемпионских титулов. Впереди только «Спартак»
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