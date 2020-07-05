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«Зенит» догнал ЦСКА по количеству чемпионских титулов. Впереди только «Спартак»

«Зенит» догнал ЦСКА по количеству чемпионских титулов. Впереди только «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Петербургский «Зенит» в шестой раз в своей истории стал чемпионом России. По количеству чемпионских титулов «Зенит» догнал ЦСКА. Чаще чемпионом России становился только московский «Спартак» (10).

«Золотым» матчем для «Зенита» стала встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (4:2). Победу петербуржцам принесли дубль Сердара Азмуна, а также голы Артёма Дзюбы и Алексея Сутормина.

«Зенит» был основан 25 мая 1925 года. Прежде клуб становился чемпионом России в 2007 году, 2010-м, в сезонах-2011/2012, 2014/2015 и 2018/2019. Также «Зенит» в 1984 году в единственный раз становился чемпионом СССР. В Европе петербуржцы выигрывали Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Также в активе клуба три выигранных Кубка России, один — Кубок СССР. «Зенит» четырежды выигрывал Суперкубок России и однажды — Суперкубок СССР.

«Зенит» стал чемпионом России
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