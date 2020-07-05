Сутормин: хорошо, что мы добились чемпионства в матче с «Краснодаром», а не дома

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал чемпионство петербургской команды.



«Эмоции нельзя передать словами. Это результат работы, которую делаешь всю жизнь. Дай бог, чтобы это было не последнее чемпионство. Сейчас есть время порадоваться, и мы будем это делать.



Что касается гола, Артём хорошо скинул мяч, я попросил Малкома отвлечь внимание, защитники остались на месте, и мне удалось выйти один на один. Забил гол спокойно. Артёма и Малкома стоит отметить, как и остальную команду за второй тайм. Думаю, это заслуженное чемпионство. Стоит всем порадоваться за нас, нам самим в том числе.



Для меня это очень большой опыт, и стоит сказать огромное спасибо руководству „Зенита“ и Сергею Богдановичу за то доверие, которое он мне оказывал в течение этого сезона. Большое спасибо семье, без которой я не смог бы этого добиться. Сезон был тяжёлый, но „Зенит“ — топ-клуб. Я шёл сюда, чтобы бороться и становиться чемпионом. Рад, что я в этой команде и что так всё сложилось.



Мы сейчас полетим домой и будем праздновать с командой и родными. Думаю, будет общий ужин. Пока все в раздевалке, кричат, радуются. Думаю, даже хорошо, что мы добились чемпионства в матче с „Краснодаром“, а не дома. И сделали это по игре. Так что эмоции ещё лучше», — сказал Сутормин в эфире телеканала «Матч Премьер».



Золотым матчем для «Зенита» стала встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (4:2). Победу петербуржцам принесли дубль Сердара Азмуна, а также голы Артёма Дзюбы и самого Сутормина.

Азмун: моей целью в этом сезоне было чемпионство. Следующая цель — победа в Кубке