Азмун: моей целью в этом сезоне было чемпионство. Следующая цель — победа в Кубке

Форвард «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал чемпионство петербургской команды.
«Конечно, я очень рад. Стать вновь чемпионом — это непередаваемо. Несмотря на ситуацию в стране и мире. Мы сердцем чувствуем наших болельщиков. Всех поздравляю с чемпионством — игроков, руководство, болельщиков. Фантастические чувства.
Гол после ошибки Газинского? Так получилось, любой игрок ошибается. Газинский — хороший игрок, но так получилось, что он ошибся и я забил. Моей целью в этом сезоне было чемпионство команды. Следующая цель — победа в Кубке.
Что творится в раздевалке, в которую не пускают журналистов из-за коронавируса? Я так не буду рисковать, потому что меня уже штрафовали. О том, что там творится, промолчу. Но это шутка. Естественно, там все радуются, всё отлично», — сказал Азмун в эфире телеканала «Матч Премьер».
- 5 июля 2020
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