Лунёв — о золотом матче «Зенита»: в прошлом сезоне было тяжело, в Краснодаре ещё тяжелее

Голкипер «Зенита» Андрей Лунёв прокомментировал завоевание чемпионства.

«Эмоции по сравнению с прошлогодним сезоном аналогичные. Тяжело было тогда, здесь ещё тяжелее. Жара, изматывающая игра, эмоции. Сейчас опустошение, ну и радость присутствует.



Пенальти? Можно было сориентироваться. Я там убирал руки, но их игрок подставился. Отбил мяч ребром, сбив дыхание. Повезло. Но каждый пенальти заранее знаю, куда прыгать. Какой там реагировать? У меня реакция плохая», — сказал Лунёв в эфире «Матч Премьер».

Петербургский «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ обыграл «Краснодар» со счётом 4:2 и стал чемпионом России. В золотом матче победу петербуржцам принесли дубль Сердара Азмуна, а также голы Артёма Дзюбы и Алексея Сутормина.



Клуб из Санкт-Петербурга защитил свой прошлогодний титул и в шестой раз в истории завоевал золотые медали. По числу чемпионских титулов «Зенит» догнал ЦСКА. Чаще чемпионом России становился только московский «Спартак» (10).