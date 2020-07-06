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Александр Мостовой: мы и так знали – по-любому «Зенит» выиграет. И в следующем году тоже

Александр Мостовой: мы и так знали – по-любому «Зенит» выиграет. И в следующем году тоже
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой выразил мнение о досрочном чемпионстве питерского «Зенита».

«Сейчас у «Зенита» два подряд чемпионства, но мы и так знали – по-любому они выиграют. И в следующем году наверняка тоже будут чемпионами – состав останется, ещё пару игроков купят. Но ещё показатель – Лига чемпионов. И вы сами помните, как в последней ЛЧ он закончил и какое место занял – печальное. Надо было с «Бенфикой» вничью сыграть, а они умудрились проиграть 0:3. Вот такой вот уровень нашего чемпионата», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» со счётом 4:2. Тем самым клуб из Санкт-Петербурга защитил свой прошлогодний титул и в шестой раз в истории завоевал золотые медали. По числу чемпионских титулов «Зенит» догнал ЦСКА. Чаще чемпионом России становился только московский «Спартак» (10).

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