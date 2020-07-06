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«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Неманьей Матичем

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Неманьей Матичем
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Неманьей Матичем.

Новое соглашение 31-летнего сербского футболиста с «красными дьяволами» рассчитано до лета 2023 года.

«Я очень рад, что продолжу выступление за этот великий клуб. Как игрок, я по-прежнему могу многое дать команде и многого достичь, и для меня будет большой честью сделать это с «Манчестер Юнайтед». У нас потрясающая команда, сочетающая в себе молодость и опыт. Мы продолжим бороться, чтобы завершить сезон на мажорной ноте и заставить болельщиков гордиться командой», — сказал Неманья.

Матич защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2017 года. Ранее хавбек выступал за «Челси», «Бенфику», «Витесс», а также играл в Словакии и Сербии.

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