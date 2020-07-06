Массимилиано Аллегри: мне без разницы, в какой стране тренировать. Ищу клуб с амбициями
Бывший главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, чем занимался в свободное время, а также где он готов продолжить карьеру.
«Я использовал свободное время, чтобы зарядиться энергией и насладиться временем со своей семьёй и родным городом, Ливорно, где проживают мои давние друзья.
Мне без разницы, в какой стране тренировать. Ищу клуб, с которым мы будем действовать вместе и у которого есть амбиции побеждать.
Чемпионат Испании? А кто откажется от такого варианта? Думаю, никто», — приводит слова 52-летнего итальянского специалиста Marca.
Аллегри покинул пост наставника «Ювентуса» по окончании сезона-2018/2019. Ранее Массимилиано возглавлял «Милан», «Кальяри», «Сассуоло» и другие итальянские клубы.
Контракт Массимилиано Аллегри с «Ювентусом» истёк
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