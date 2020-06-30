Контракт Массимилиано Аллегри с «Ювентусом» истёк

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри получил возможность вернуться к работе.



Как сообщает Football Italia, сегодня, 30 июня, официально истёк контракт специалиста с туринским клубом. «Бьянконери» в свою очередь освободились от обязанности выплачивать Массимилиано его солидный оклад в размере € 7 млн в год.



Аллегри возглавлял «Ювентус» с 2014 по 2019 год. Под его руководством команда пять раз стала чемпионом Италии, выиграла четыре Кубка и два Суперкубка страны. Прошлым летом специалиста в «Ювентусе» сменил Маурицио Сарри.



В ходе своей карьеры Массимилиано также тренировал «Милан», «Кальяри», «Сассуоло», «Удинезе» и ряд других итальянских клубов.



Ранее сообщалось, что в услугах Аллегри заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен» и «Ньюкасл Юнайтед».

Аллегри готов вернуться к тренерской работе. Специалистом интересуются «МЮ» и «ПСЖ»