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Контракт Массимилиано Аллегри с «Ювентусом» истёк

Контракт Массимилиано Аллегри с «Ювентусом» истёк
Футбол / Италия 0

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри получил возможность вернуться к работе.

Как сообщает Football Italia, сегодня, 30 июня, официально истёк контракт специалиста с туринским клубом. «Бьянконери» в свою очередь освободились от обязанности выплачивать Массимилиано его солидный оклад в размере € 7 млн в год.

Аллегри возглавлял «Ювентус» с 2014 по 2019 год. Под его руководством команда пять раз стала чемпионом Италии, выиграла четыре Кубка и два Суперкубка страны. Прошлым летом специалиста в «Ювентусе» сменил Маурицио Сарри.

В ходе своей карьеры Массимилиано также тренировал «Милан», «Кальяри», «Сассуоло», «Удинезе» и ряд других итальянских клубов.

Ранее сообщалось, что в услугах Аллегри заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен» и «Ньюкасл Юнайтед».

Аллегри готов вернуться к тренерской работе. Специалистом интересуются «МЮ» и «ПСЖ»
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