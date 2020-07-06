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«Спартак» и «Краснодар» интересуются бразильским опорником

«Спартак» и «Краснодар» интересуются бразильским опорником
Футбол / РПЛ 0

«Спартак» и «Краснодар» проявляют интерес к полузащитнику «Гремио» Виктору Бобсину, утверждает Calciomercato.

По данным источника, российские клубы следят за футболистом. Не исключено, что «Спартак» и «Краснодар» попытаются купить игрока в летнее трансферное окно. Также хавбеком интересуются «Бетис», «Вильярреал», «Брага», «Удинезе», «Болонья» и «Байер». Кроме того Бобсин попал в сферу интересов «Барселоны» и дортмундской «Боруссии» после победы на юношеском чемпионате мира в составе сборной Бразилии U17 в 2017 году.

20-летний Бобсин является воспитанником «Гремио» и играет на позиции опорного полузащитника. За взрослую команду «Гремио» он пока что не провёл ни одного матча. Контракт игрока с клубом действует до 31 декабря 2021 года.

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