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«Спартак» и два итальянских клуба интересуются защитником «Стандарда» Войводой

«Спартак» и два итальянских клуба интересуются защ
«Спартак» и два итальянских клуба интересуются защитником «Стандарда» Войводой
Футбол / РПЛ 0

Защитник льежского «Стандарда» Мергим Войвода привлёк внимание нескольких европейских клубов.

Как сообщает Nieuwsblad, в услугах 25-летнего футболиста из Косово заинтересован московский «Спартак», а также два итальянских клуба – «Аталанта» и «Торино». При этом сам Мергим предпочёл бы продолжить карьеру в Италии.

Сезон-2019/2020 в Бельгии был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Многие клубы, среди которых и «Стандард», столкнулись с серьёзными финансовыми проблемами и оказались вынуждены расставаться с футболистами, чтобы сократить расходы.

В минувшем сезоне Войвода принял участие в 25 матчах чемпионата Бельгии, записав себе в актив 1 гол и 1 результативную передачу, а также получив 3 жёлтые карточки. «Стандард» на момент приостановки розыгрыша занимал пятое место в турнирной таблице.

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