Арбитр Федотов: назначение Москалёва после матча «Спартака» дискредитирует Кашшаи

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначение арбитров на матчи 27-го тура чемпионата России.



«В матче «Уфа» — «Урал» Лапочкин не поддержал решения Мешкова, сидящего на VAR. Поэтому их разделили, и на матче «Локомотив» — «Спартак» Лапочкину будет помогать Левников. Но при этом Мешков получает снова назначение на VAR на матч «Зенит» — «Сочи». Почему так происходит — непонятно. То есть два арбитра ФИФА не сошлись во мнении во время матча «Уфа» — «Урал», но Мешкова оставляют на VAR. Возникает вопрос: кто был из них неправ? Причём Москалёв тоже получил назначение на матч «Урал» — «Динамо». Значит, они оправдывают момент с толчком Соболёва.

Кто назначает судей? Кто угодно, но не Кашшаи. Можно придумывать всё, что угодно, но Москалёв отменил правильный гол в матче «Спартака». Не верю, что Кашшаи назначает судей. Это делает кто-то другой. Как можно Москалёва после такого матча назначать главным на матч РПЛ? Это дискредитирует Кашшаи. Кем он к нам пришёл, и кем он сейчас является на самом деле», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.