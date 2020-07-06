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Гендиректор «Знамени Труда» сообщил об улучшении состояния игрока, поражённого молнией

Гендиректор «Знамени Труда» сообщил об улучшении состояния игрока, поражённого молнией
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Генеральный директор «Знамени Труда» Игорь Майоров сообщил новую информацию о состоянии вратаря Ивана Заборовского, которого ударило молнией во время тренировки.

«Я связывался с его отцом: глаза его реагируют, на команды отвечает, динамика восстановления положительная, играть будет. Как ему сделают МРТ, ЭКГ — будем смотреть. Врачи к нему относятся нормально, ситуация с ним на контроле у министра здравоохранения области. К медикам вопросов нет, всё зависит от него», — приводит слова Майорова пресс-служба клуба.

Ранее Игорь Майоров сообщил, что Заборовский был введён в искусственную кому. «Пока он продолжает там находиться, чтобы его мозг отдыхал, насыщался кислородом», — отметил он.

«Знамя Труда», набрав в 17 турах 15 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице ПФЛ зоны «Запад».

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