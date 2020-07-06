В АПЛ прошёл очередной этап тестирования на COVID-19. Новых случаев заражения не выявлено

На официальном сайте английской Премьер-лиги были опубликованы результаты очередного этапа тестирования на коронавирус.



12-я волна проверок прошла с 29 июня по 5 июля. На этот раз тестирование на наличие коронавирусной инфекции прошло 1973 человека, среди которых футболисты и сотрудники клубов. Все тесты показали отрицательный результат.



Ранее было суммарно протестировано более 15 тыс. человек, у 19 из которых была выявлена коронавирусная инфекция. При этом на трёх этапах проверки новых заражённых обнаружено не было.



Из-за пандемии COVID-19 розыгрыш чемпионата Англии в марте был приостановлен и возобновился 17 июня. «Астон Вилла» принимала «Шеффилд Юнайтед» (0:0), а «Арсенал» был разгромлен в матче с «Манчестер Сити» (0:3).