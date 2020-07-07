«Барселона» раскрыла результаты аудиторской проверки по поводу обвинений в травле игроков

«Барселона» сообщила о результатах аудиторской проверки действий клуба, связанных с мониторингом и анализом социальных сетей.

«Выводы аудиторского заключения говорят, что при найме клубом различных служб, связанных с мониторингом и анализом сетей, не было выявлено никакой клеветнической кампании и не было никакого коррупционного поведения», — говорится в заявлении «Барселоны» в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что «Барселона» наняла компанию для защиты имиджа президента клуба Хосепа Марии Бартомеу в социальных сетях. Цель состояла в том, чтобы создать общественное мнение через социальные сети и защитить репутацию Бартомеу, очистить имидж всего совета директоров, а вместо этого нанести ущерб бывшим игрокам, нынешнему составу и противникам совета директоров.

Нападениям подвергались социальные сети Лионеля Месси, Жерара Пике, Хосепа Гвардиолы, Хави и Карлеса Пуйоля.