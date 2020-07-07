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«Ренн» подписал полузащитника «Лиона» Терье

«Ренн» подписал полузащитника «Лиона» Терье
Футбол / Франция 0

Французский «Ренн» объявил на официальном сайте о переходе из «Лиона» полузащитника Мартена Терье.

Футболист подписал контракт сроком на пять лет. В досрочно завершённом сезоне Лиги 1 на счету Терье 23 матча, гол и две результативные передачи.

«Я очень рад приехать в «Ренн». С нетерпением жду возможности присоединиться к моим новым партнёрам и познакомиться с командой. Это важный шаг в моей карьере.

«Ренн» — амбициозный клуб, который с каждым годом становится лучше. У нас будет возможность сыграть в Лиге чемпионов в грядущем сезоне, это важно. Надеюсь, всё пройдёт хорошо, я не сомневаюсь в этом», — прокомментировал свой трансфер полузащитник.

По итогам минувшего сезона «Ренн» занял третье место чемпионата Франции.

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