«Ренн» подписал полузащитника «Лиона» Терье
Французский «Ренн» объявил на официальном сайте о переходе из «Лиона» полузащитника Мартена Терье.
Футболист подписал контракт сроком на пять лет. В досрочно завершённом сезоне Лиги 1 на счету Терье 23 матча, гол и две результативные передачи.
«Я очень рад приехать в «Ренн». С нетерпением жду возможности присоединиться к моим новым партнёрам и познакомиться с командой. Это важный шаг в моей карьере.
«Ренн» — амбициозный клуб, который с каждым годом становится лучше. У нас будет возможность сыграть в Лиге чемпионов в грядущем сезоне, это важно. Надеюсь, всё пройдёт хорошо, я не сомневаюсь в этом», — прокомментировал свой трансфер полузащитник.
По итогам минувшего сезона «Ренн» занял третье место чемпионата Франции.
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