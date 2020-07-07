«Сан-Лоренсо» отклонил предложение ЦСКА по трансферу Гайча

Аргентинский «Сан-Лоренсо» отказался в ответ на предложение ЦСКА о покупке форварда Адольфо Гайча за € 8 млн, сообщает TyC Sports.



По информации источника, за такую сумму аргентинский клуб готов продать лишь 70% прав на футболиста. Ранее сообщалось, что в ЦСКА были намерены заполучить 90% прав на игрока.



Также становилось известно, что форвардом интересуются итальянские клубы «Милан», «Интер», «Парма» и «Рома». В текущем сезоне нападающий забил пять голов в 13 матчах во всех турнирах.



Московский ЦСКА набрал 43 очка в 26 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является «Зенит» (62), который уже обеспечил себе чемпионский титул. В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с «Оренбургом». Встреча пройдёт 8 июля.