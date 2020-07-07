«В чём он виноват?!» Гаврилов – об уходе Цорна из «Спартака»

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал увольнение Томаса Цорна с поста генерального директора клуба.

«Увольнение Цорна – шокирующая новость! В чём он виноват?! Я встречался с ним три-четыре раза, и он произвёл на меня хорошее впечатление. Во всяком случае создалось мнение, что он пришёл в новый коллектив и хотел помочь ему. Я даже не могу представить, что могло произойти. Тем более была пауза на пандемию, работы особо не было.



Если убрали Цорна, то могут запросто уволить и Тедеско, почему нет. Если что-то не так пойдёт в последних четырёх матчах, особенно в матче с «Локомотивом», ситуация может усугубиться, и тренер точно будет в подвешенном состоянии.



Решение об увольнии – преждевременное решение руководства «Спартака». Если уж увольняете, объясните почему так произошло, за что он отвечает и что пошло не так. Он был руководителем, который не отвечает за тренировочный процесс. Может быть, дело в селекционном вопросе», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.