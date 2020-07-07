«Кристал Пэлас» — «Челси»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 7 июля, состоится матч «Кристал Пэлас» — «Челси». Встреча 34-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. В бригаду войдут ассистенты Нил Дэвис и Николас Хоптон. Резервный рефери — Джеймс Линингтон.



В первом круге встреча команд завершилась победой «Челси» со счётом 2:0.



«Челси», набрав 57 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» (42) — на 14-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (89).



Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/2020.