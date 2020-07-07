КДК оштрафовал «Спартак», «Краснодар», Тимощука и Карпина по итогам 26-го тура РПЛ

Во вторник состоялось заседание КДК РФС, на котором были приняты следующие дисциплинарные санкции:
«Спартак» г. Москва
— Штраф 150 000 рублей за несоблюдение регламента возобновления РПЛ.
«Зенит» г. Санкт-Петербург
— оштрафовать Анатолия Тимощука на 100 000 рублей за несоблюдение регламента возобновления РПЛ.
«Краснодар» г. Краснодар
— штраф 120 000 рублей за необеспечение безопасности на стадионе и за появление на поле постороннего лица.
— штраф 150 000 рублей за несоблюдение регламента возобновления РПЛ.
«Арсенал» г. Тула
— штраф 100 000 рублей за неподобающее поведение команды (предупреждения получили шесть игроков одной команды).
«Динамо» г. Москва
— штраф 150 000 рублей за несоблюдение регламента возобновления РПЛ.
«Локомотив» г. Москва
— штраф 100 000 рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений,
— оштрафовать Романа Тугарева на 100 000 рублей за несоблюдение регламента возобновления РПЛ.
«Оренбург» г. Оренбург
— штраф 20 000 рублей за несоблюдение регламента возобновления РПЛ.
«Рубин» г. Казань
— штраф 150 000 рублей за несоблюдение регламента возобновления РПЛ.
«Крылья Советов» г. Самара
— оштрафовать главного тренера ФК «Крылья Советов» Андрея Талалаева на 10 000 рублей за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи.
— штраф 30 000 рублей за несоблюдение регламента возобновления РПЛ.
— штраф 150 000 рублей за несоблюдение регламента возобновления РПЛ…
«Ростов» г. Ростов
— оштрафовать Валерия Карпина на 30 000 рублей за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи.
«Уфа» г. Уфа
— штраф 150 000 рублей за несоблюдение регламента возобновления РПЛ.
- 7 июля 2020
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