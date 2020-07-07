КДК оштрафовал «Спартак», «Краснодар», Тимощука и Карпина по итогам 26-го тура РПЛ

Во вторник состоялось заседание КДК РФС, на котором были приняты следующие дисциплинарные санкции:



«Спартак» г. Москва

— Штраф 150 000 рублей за несоблюдение регламента возобновления РПЛ.



«Зенит» г. Санкт-Петербург

— оштрафовать Анатолия Тимощука на 100 000 рублей за несоблюдение регламента возобновления РПЛ.



«Краснодар» г. Краснодар

— штраф 120 000 рублей за необеспечение безопасности на стадионе и за появление на поле постороннего лица.

— штраф 150 000 рублей за несоблюдение регламента возобновления РПЛ.



«Арсенал» г. Тула

— штраф 100 000 рублей за неподобающее поведение команды (предупреждения получили шесть игроков одной команды).



«Динамо» г. Москва

— штраф 150 000 рублей за несоблюдение регламента возобновления РПЛ.



«Локомотив» г. Москва

— штраф 100 000 рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений,

— оштрафовать Романа Тугарева на 100 000 рублей за несоблюдение регламента возобновления РПЛ.



«Оренбург» г. Оренбург

— штраф 20 000 рублей за несоблюдение регламента возобновления РПЛ.



«Рубин» г. Казань

— штраф 150 000 рублей за несоблюдение регламента возобновления РПЛ.

«Крылья Советов» г. Самара

— оштрафовать главного тренера ФК «Крылья Советов» Андрея Талалаева на 10 000 рублей за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи.

— штраф 30 000 рублей за несоблюдение регламента возобновления РПЛ.

— штраф 150 000 рублей за несоблюдение регламента возобновления РПЛ…



«Ростов» г. Ростов

— оштрафовать Валерия Карпина на 30 000 рублей за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи.



«Уфа» г. Уфа

— штраф 150 000 рублей за несоблюдение регламента возобновления РПЛ.