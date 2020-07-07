«Спартак» может купить хавбека «Уфы» в случае прихода Газизова

Как стало известно «Чемпионату», если генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов займёт аналогичный пост в московском «Спартаке», красно-белые, с большой долей вероятности, попытаются подписать полузащитника башкирского клуба Даниила Фомина.

Сообщалось, что Газизов является одним из основных кандидатов на пост генерального директора «Спартака». Московский клуб интересуется и бывшим гендиректором «Монако» Вадимом Васильевым.

Напомним, «Спартак» объявил об уходе с поста генерального директора Томаса Цорна, работавшего в московском клубе с мая 2019 года.

23-летний Фомин — воспитанник «Краснодара». В «Уфу» перешёл летом 2019 года за € 280 тыс. В нынешнем сезоне провёл 25 матчей в РПЛ, забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу.