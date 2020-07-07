Представитель Федуна: Тедеско точно начнёт следующий сезон в «Спартаке»

Представитель владельца московского «Спартака» Леонида Федуна высказался о будущем главного тренера красно-белых Доменико Тедеско.
«Тедеско точно начнёт следующий сезон в «Спартаке», — сказал представитель Федуна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
«Чемпионат» сообщал, что клуб в настоящее время не рассматривает вопрос увольнения специалиста, несмотря на увольнение генерального директора красно-белых Томаса Цорна. Тедеско возглавил «Спартак» в середине октября прошлого года. Команда, в 26 турах набрав 32 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
В 27-м туре чемпионата России красно-белым предстоит встретиться с «Локомотивом». Столичное дерби состоится в завтра, 8 июля, на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 20:30 мск.
- 7 июля 2020
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