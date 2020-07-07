«Валенсия» с Черышевым обыграла «Вальядолид»

В матче 35-го тура чемпионата Испании «Валенсия» со счётом 2:1 обыграла «Вальядолид». Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Месталья». Обслуживал матч арбитр Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа, ему ассистировали судьи на линиях Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес.
Счёт был открыт в первом тайме — на 30-й минуте автором забитого мяча стал Макси Гомес, ему ассистировал Кевин Гамейро. Гости отыгрались в начале второго тайма — на 47-й минуте гол забил Виктор Гарсия. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на поле на 83-й минуте. Победу «летучим мышам» принёс Ли Кан Ин в концовке встречи.
«Валенсия», набрав 50 очков, поднялась на восьмое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Вальядолид» (40) — на 13-м месте.
- 7 июля 2020
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