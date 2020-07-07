Игорь Шалимов: «Ахмат» в матче с «Тамбовом» взял 3 очка, которые нам были очень нужны

Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал победу в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:1).



«У нас получилось выиграть. Это самое главное, зачем мы ехали. Неважно, какие были ошибки. Мы взяли три очка, которые нам были очень нужны. Можно немного вздохнуть. Правда, всего три дня. В первом тайме играли хорошо, владели мячом. Играли в нашу игру. Где-то «Тамбов» перехватывал инициативу, но команда у них хорошая. Мы не давали им убегать в быстрые атаки. В перерыве сказали, чтобы ребята продолжали играть так же, потому что верили в победу», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

«Ахмат» набрал 30 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (28) — на 14-м месте.