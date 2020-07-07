«Бойцы, мужики, команда!» Глушаков поделился фото из раздевалки после победы «Ахмата»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поделился фото из раздевалки грозненской команды после матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:1).



«Бойцы, мужики, команда! Было очень непросто, но мы взяли три очка! Всех — с победой, двигаемся дальше, большое спасибо болельщикам за поддержку!» — написал Глушаков на странице в соцсети.

Фото можно посмотреть на странице Дениса Глушакова в «Инстаграме».

Грозненский «Ахмат» набрал 30 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (28) — на 14-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 26 матчах набравший 62 очка и досрочно оформивший чемпионский титул. В тройку лидеров входят «Локомотив» (49) и «Краснодар» (45).