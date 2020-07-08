Криштиану Роналду отреагировал на поражение «Ювентуса» в матче с «Миланом»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал поражение в матче 31-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (2:4). В составе «Ювентуса» отличились Адриен Рабьо и Роналду. За «Милан» забивали Златан Ибрагимович, Франк Кессье, Рафаэл Леау и Анте Ребич. Туринский клуб прервал семиматчевую победную серию в чемпионате Италии.
«Это был не тот результат, которого мы хотели, но поднимите голову и продолжайте работать!» — написал Роналду в своём «инстаграме».
Посмотреть запись можно в «инстаграме» Криштиану Роналду.
«Милан» набрал 49 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Ювентус» остался на первом месте, записав в свой актив 75 очков. В следующем туре «Ювентус» примет «Аталанту». Игра состоится 11 июля.
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