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Защитник «Зари» Михайличенко перейдёт в «Андерлехт» по окончании сезона

Защитник «Зари» Михайличенко перейдёт в «Андерлехт» по окончании сезона
Футбол / Прочие турниры 0

Защитник «Зари» Богдан Михайличенко, которым интересуется «Андерлехт», доиграет текущий сезон в луганской команде, сообщает Meta-ratings.com.ua со ссылкой на источник в клубе.

По информации источника, переговоры между «Зарёй» и «Андерлехтом» находятся на финальной стадии, однако сам игрок, вне зависимости от их итогов, проведёт остаток нынешнего сезона в луганском клубе. «Заря» рассчитывает получить от трансфера защитника около € 500 тыс. Ранее сообщалось, что матч 29-го тура чемпионата Украины с «Александрией» был для Михайличенко в составе «Зари».

В нынешнем сезоне Михайличенко принял участие в 34 матчах за луганский клуб, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Из-за пандемии коронавируса сезон-2019/2020 в чемпионате Бельгии завершился досрочно, «Андерлехт» занял восьмое место в турнирной таблице.

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