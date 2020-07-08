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«Зенит» выйдет на матч с «Сочи» в форме с чемпионским принтом

«Зенит» выйдет на матч с «Сочи» в форме с чемпионским принтом
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба петербургского «Зенита», досрочно ставшего чемпионом РПЛ, в «Твиттере» показала новый принт, появившийся на домашней форме команды.

В матче 27-го тура с «Сочи» питерцы сыграют в форме, на которую нанесён знак в виде кубка за победу в РПЛ и словами «Мы команда». Футболки с этим принтом поступят в продажу с 9 июля.

Матч «Зенит» — «Сочи» состоится сегодня, 8 июля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

Отметим, что «Зенит» защитил свой прошлогодний титул и завоевал золотые медали чемпионата в шестой раз в истории. По количеству чемпионских титулов «Зенит» догнал московский ЦСКА. Чаще чемпионом России становился только московский «Спартак» (10).

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