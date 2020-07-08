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«Брайтон» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:15

«Брайтон» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:15
Футбол / Англия 0

Сегодня, 8 июля, состоится матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ливерпуль». Встреча 34-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув. Начало — в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крейг Поусон. В бригаду войдут ассистенты Константин Хатцидакис и Дэниел Робатан. Резервный рефери — Кейт Страуд.

Встреча команд в первом круге прошла 30 ноября 2019 года в Ливерпуле и завершилась победой мерсисайдской команды со счётом 2:1.

«Ливерпуль», в 33 турах набрав 89 очков, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и досрочно обеспечил себе чемпионский титул. «Брайтон» (36) — на 15-м месте.

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