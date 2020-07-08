Дюков: несмотря на сложную ситуацию в мире, «Зенит» стал чемпионом на футбольном поле
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поздравил петербургский «Зенит» с завоеванием титула чемпиона страны.
«Поздравляю «Зенит», всех жителей Санкт-Петербурга и всю многомиллионную армию болельщиков с этим уверенным чемпионством. Несмотря на сложную ситуацию в мире, «Зенит» выступал за возобновление сезона. Мы увидели команду, которая стала чемпионом на футбольном поле. Впереди — Лига чемпионов», — сказал Дюков на церемонии вручения золотых медалей футболистам «Зенита».
В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» на выезде со счётом 4:2 обыграл «Краснодар». Благодаря этой победе клуб из Санкт-Петербурга защитил прошлогодний титул и в шестой раз завоевал золотые медали.
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- 8 июля 2020
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