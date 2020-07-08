Миллер: «Зенит» и самая большая в стране армия болельщиков доказали, что мы сильнее всех

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поздравил «Зенит» с завоеванием титула чемпиона России.
«В этом сезоне ситуация была непростой. И в этой непростой ситуации клуб, вся команда и самая большая в стране армия болельщиков показали свой боевой дух и ещё раз доказали, что мы сильнее всех. С победой! «Зенит» — чемпион!» — сказал Миллер на церемонии вручения золотых медалей футболистам «Зенита».
В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» на выезде со счётом 4:2 обыграл «Краснодар». Благодаря этой победе клуб из Санкт-Петербурга защитил прошлогодний титул и в шестой раз завоевал золотые медали.
«Зенит» был основан 25 мая 1925 года. Прежде клуб становился чемпионом России в 2007 и 2010 годах, а также в сезонах-2011/2012, 2014/2015 и 2018/2019. В 1984 году «Зенит» единственный раз стал чемпионом СССР.
- 8 июля 2020
-
21:14
-
21:14
-
21:09
-
21:06
-
21:01
-
20:48
-
20:42
-
20:33
-
20:30
-
20:29
-
20:25
-
20:04
-
20:03
-
19:54
-
19:54
-
19:39
-
19:37
-
19:32
-
19:24
-
19:23
-
19:18
-
19:10
-
19:09
-
18:53
-
18:51
-
18:38
-
18:37
-
18:35
-
18:32
-
18:26
-
18:20
-
18:05
-
17:55
-
17:40
-
17:34