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Миллер: «Зенит» и самая большая в стране армия болельщиков доказали, что мы сильнее всех

Миллер: «Зенит» и самая большая в стране армия болельщиков доказали, что мы сильнее всех
Футбол / РПЛ 0

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поздравил «Зенит» с завоеванием титула чемпиона России.

«В этом сезоне ситуация была непростой. И в этой непростой ситуации клуб, вся команда и самая большая в стране армия болельщиков показали свой боевой дух и ещё раз доказали, что мы сильнее всех. С победой! «Зенит» — чемпион!» — сказал Миллер на церемонии вручения золотых медалей футболистам «Зенита».

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» на выезде со счётом 4:2 обыграл «Краснодар». Благодаря этой победе клуб из Санкт-Петербурга защитил прошлогодний титул и в шестой раз завоевал золотые медали.

«Зенит» был основан 25 мая 1925 года. Прежде клуб становился чемпионом России в 2007 и 2010 годах, а также в сезонах-2011/2012, 2014/2015 и 2018/2019. В 1984 году «Зенит» единственный раз стал чемпионом СССР.

Футболистам «Зенита» вручили золотые медали
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