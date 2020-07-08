Сколько, на ваш взгляд, Шамиль Газизов проработает генеральным директором «Спартака»?

Сегодня, 8 июля, новым генеральным директором московского «Спартака» стал Шамиль Газизов, ранее занимавший аналогичную должность в «Уфе».

Ранее было объявлено об отставке с поста генерального директора «Спартака» Томаса Цорна. Он работал в клубе с прошлого года и принимал решение о приглашении Доменико Тедеско на должность главного тренера команды.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: сколько, на ваш взгляд, Шамиль Газизов проработает генеральным директором «Спартака»?

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.

Сообщалось, что Газизов является одним из основных кандидатов на пост генерального директора «Спартака». Московский клуб интересовался и бывшим гендиректором «Монако» Вадимом Васильевым.