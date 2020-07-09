Киевское «Динамо» завоевало 12-й Кубок Украины

В матче финала Кубка Украины «Динамо Киев» обыграло «Ворсклу». Встреча проходила на стадионе «Металлист» в Харькове и завершилась победой киевлян (1:1, 8:7 по пенальти).

На 11-й минуте счёт открыл нападающий «Динамо» Руслан Степанюк. Полузащитник «Ворсклы» Беньямин Вербич сравнял счёт на 28-й минуте. В серии пенальти сильнее оказались футболисты киевской команды — 8:7.

«Динамо» победило в турнире в 12-й раз в своей истории (1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2014, 2015, 2020).

За всю историю розыгрыша кубка, обладателями Кубка Украины становились пять клубов: «Черноморец» (Одесса), «Динамо» (Киев), «Шахтёр» (Донецк), «Ворскла» (Полтава) и «Таврия» (Симферополь). Наиболее титулованным клубом является «Шахтёр» (Донецк), становившийся обладателем кубка Украины 13 раз. «Шахтёр» выигрывал трофей на протяжении последних четырёх сезонов.