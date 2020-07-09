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«Урал» — «Динамо»: прямой эфир матча начнётся в 17:00

«Урал» — «Динамо»: прямой эфир матча начнётся в 17:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 9 июля, состоится матч «Урал» — «Динамо». Встреча 27-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена», стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Урал» — «Динамо» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогать ему будут ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Евгений Кукуляк (Калуга).

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Динамо».

«Урал» — «Динамо»: прогноз и ставка на матч 27-го тура чемпионата России
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