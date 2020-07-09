Генеральный директор «Ротора»: о приобретении футболистов и речи быть не может

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский рассказал о финансовом состоянии волгоградского клуба, который в следующем сезоне будет выступать в РПЛ.



«Бюджет остался прошлогодний, но, конечно, хотелось бы больше. Не все понимают, что бюджет спортивного клуба «Ротор» включает в себя не только первую команду. Здесь ещё проведение матчей на «Волгоград Арене». Все прекрасно знают, сколько стоит аренда стадиона, также услуги стюардов и ЧОП, вторая команда, академия «Ротор», команда по регби, содержание стадиона «Пищевик», организация выездных матчей и учебно-тренировочных сборов всех команд клуба, да даже аренда тренировочных полей для всех команд и так далее.

Становится понятно, что на первую команду остаётся не так много средств. О приобретении футболистов и речи быть не может. Опираемся на свободных агентов и арендных игроков. Порядка 40 процентов команды поменяется по сравнению с завершённым сезоном. Мы сохраним костяк, который добился повышения в классе и качественно усилимся. С некоторыми ребятами уже расстались и хотим ещё раз поблагодарить их за проделанную работу", — приводит слова функционера Sportbox.