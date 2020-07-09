У Винисиуса Жуниора подозревают коронавирус. «Реал» ждёт результата повторного теста

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан сообщил о возможном заражении нападающего Винисиуса Жуниора коронавирусом.



«Врач проинформировал меня, что тест показал отклонения от нормы. Мы провели повторную проверку и сегодня днём узнаем результат. Иногда тесты дают сбой, такое случается. Как и всегда в таких ситуациях, игрок не может тренироваться. Надеюсь, Винисиус здоров и сможет вернуться к тренировкам уже завтра», — цитирует Зидана Marca.



Ранее стало известно, что партнёр Винисиуса по атаке «Реала» Лука Йович ушёл на самоизоляцию в связи с тем, что тест его друга на коронавирус показал положительный результат. Результат теста самого серба — отрицательный, однако футболист не будет выходить из дома в ближайшее время в качестве меры предосторожности.

Йович ушёл на самоизоляцию из-за заражённого коронавирусом друга