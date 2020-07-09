ЦСКА в 19-й раз подряд сыграет в еврокубках

Московский ЦСКА гарантировал себе участие в еврокубках в сезоне-2020/2021.

ЦСКА точно завершит нынешний сезон в еврокубковой зоне. По окончании сезона станет известно, в каком именно турнире выступит «армейский» клуб — в Лиге чемпионов или Лиге Европы.

ЦСКА выступит в Европе в 19-й раз подряд, что является рекордным показателем для российских клубов. С учётом советского периода, ЦСКА сыграет в еврокубках в 27-й раз.

ЦСКА, набрав в 27 турах 46 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА отстаёт от идущего вторым «Локомотива» на четыре очка. Следующий матч «армейцы» проведут 12 июля с казанским «Рубином». Матч состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 18:30 мск.