«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн

Нападающий аргентинского «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч близок к переходу в московский ЦСКА, сообщает TyC Sports.

Аргентинцы согласились продать форварда за € 8,5 млн. За эту сумму столичный клуб приобретёт 80% прав на футболиста.

Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию. Кроме того, Гайч должен подписать с «армейцами» контракт сроком на 4 года с зарплатой около € 1,5 млн в год.

Сообщалось, что «Сан-Лоренсо» отказался в ответ на предложение ЦСКА о покупке форварда Адольфо Гайча за € 8 млн. По информации источника, за такую сумму аргентинский клуб был готов продать лишь 70% прав на футболиста. Ранее стало известно, что в ЦСКА были намерены заполучить 90% прав на игрока.



Форвардом интересовались итальянские клубы «Милан», «Интер», «Парма» и «Рома». В текущем сезоне нападающий забил пять голов в 13 матчах во всех турнирах.