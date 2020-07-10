Команда Моуринью впервые с 2007 года не нанесла ни одного удара в створ в матче АПЛ

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» не нанёс ни одного удара в створ в матче 34-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (0:0).

Подобное с командой под руководством португальского специалиста Жозе Моуринью произошло впервые с 2007 года. Тогда управляемый Моуринью «Челси» ни разу не пробил в створ ворот в матче английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (0:0).

Кроме того, впервые в истории Премьер-Лиги по воротам «Борнмута» не было нанесено ни одного удара в створ. Для этого клубу пришлось провести 186 матчей в АПЛ. «Вишни» даже могли вырвать победу — на 90-й минуте форвард «Борнмута» Каллум Уилсон забил гол, однако рефери отменил взятие ворот.

«Тоттенхэм», набрав 49 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут» (28) — на 18-м месте.