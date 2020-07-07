Моуринью взял на себя вину за стычку между Льорисом и Соном в матче АПЛ

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал конфликт между вратарём Уго Льорисом и нападающим Сон Хын Мином. Игроки вступили в перепалку в перерыве матча 33-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (1:0). Полузащитник «шпор» Джовани Ло Чельсо помешал Льорису и Сону начать драку, а затем их разняли подоспевшие одноклубники.

«Если вы хотите обвинить кого-то в этом, то это я. Я критиковал своих ребят. Они не были достаточно критичны по отношению к себе. Я попросил их быть более требовательными друг к другу. Сон — удивительный мальчик. Всем нравится Сон, но капитан сказал ему, что он должен сделать больше и дать больше команде. Команде нужно расти, а чтобы расти, нужны большие личности», — приводит слова Моуринью BBC.

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В нынешнем сезоне 28-летний Сон Хын Мин принял участие в 25 матчах английской Премьер-лиги (24 — в основном составе), в которых стал автором девяти забитых мячей и отдал девять результативных передач. 33-летний Льорис провёл 16 матчей в АПЛ (все — в основе) и пропустил 18 голов.