Геркус: гонка за второе место РПЛ протекает в режиме «кто меньше поскользнётся»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал турнирные расклады РПЛ в зоне еврокубков.
«Гонка за второе место протекает в режиме «кто меньше поскользнётся».
Николич с „Локомотивом“ при всех своих заморочках (а его стиль уже видно сквозь сёминский пока „Локо“) увереннее всех идёт к цели, хоть и спотыкается. Уровень команды, уровень «скамейки» (хоть он и высказывает недовольство по её поводу) помогают держать соперников в напряжении, сохранять структуру игры и компактность. 9 очков и огромные шансы на второе место. Осталось не проиграть Уфе и ЦСКА и дело в шляпе.
Второй фаворит гонки «Краснодар» начал с того, что под всеобщие аплодисменты перенёс матч с «Динамо» и ужесточил себе календарь, но при этом получил возможность догонять, лидируя по потерянным очкам. А тут ещё и подарок прилетел от «Оренбурга» в виде технической победы. Но оказалось, что такая благоприятная позиция для преследования не работает для Мусаева. Раз за разом он не пользуется шансом. Ничья и два поражения. Итого 4 очка (даже при игре в запасе) — это призрачные шансы на второе, в реальности третье/четвёртое место.
Карпин с «Ростовом» получил на старте обидную ситуацию с карантином, которая мало того что стоила трёх очков в «детском» матче с «Сочи», так и сбила всю подготовку. После резвого старта с Тулой последовали две ничьи и поражение от «Уфы». 5 очков и шансы разве что на третье место.
ЦСКА с Гончаренко после разгрома от «Зенита» казались значительно слабее, чем они были на самом деле. Последующие игры показали кто в нашем футболе настоящий мастер финишных отрезков. 10 очков и очная встреча с «Локомотивом». Есть шансы на второе место и хорошие шансы — на третье", — написал Геркус в своём телеграм-канале.
- 10 июля 2020
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