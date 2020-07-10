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Капитан «Ливерпуля» Хендерсон может пропустить начало нового сезона из-за травмы колена

Капитан «Ливерпуля» Хендерсон может пропустить начало нового сезона из-за травмы колена
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон получил травму колена в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (3:1).

Как сообщает Liverpool Echo, красные опасаются, что их капитан повредил связки и пропустит остаток нынешнего сезона и начало следующего.

В нынешнем сезоне 30-летний хавбек принял участие в 30 матчах чемпионата Англии, в которых забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

«Ливерпуль», набрав 92 очка в 34 турах, занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги и уже гарантировал себе чемпионский титул. Ближайший преследователь, «Манчестер Сити», отстаёт от мерсисайдцев на 23 очка. В зоне Лиги чемпионов в настоящее время также находятся «Челси» и «Лестер Сити».

Дубль Салаха, гол Хендерсона и ответ «Брайтона» — в видеообзоре матча с «Ливерпулем»
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