Капитан «Ливерпуля» Хендерсон может пропустить начало нового сезона из-за травмы колена

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон получил травму колена в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (3:1).



Как сообщает Liverpool Echo, красные опасаются, что их капитан повредил связки и пропустит остаток нынешнего сезона и начало следующего.



В нынешнем сезоне 30-летний хавбек принял участие в 30 матчах чемпионата Англии, в которых забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.



«Ливерпуль», набрав 92 очка в 34 турах, занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги и уже гарантировал себе чемпионский титул. Ближайший преследователь, «Манчестер Сити», отстаёт от мерсисайдцев на 23 очка. В зоне Лиги чемпионов в настоящее время также находятся «Челси» и «Лестер Сити».

Дубль Салаха, гол Хендерсона и ответ «Брайтона» — в видеообзоре матча с «Ливерпулем»