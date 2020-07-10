«Спартак» представил Газизова
«Спартак» объявил о назначении Шамиля Газизова на пост генерального директора клуба.
Газизов держит игровую форму «Спартака» с 68-м номером, поскольку это год его рождения.
«Совет директоров футбольного клуба «Спартак-Москва» принял решение о назначении Шамиля Газизова на должность генерального директора.
С 2012 года Шамиль Камилович руководил футбольным клубом «Уфа», где выстроил эффективную систему управления, добиваясь успешных финансовых результатов и сделав уфимский клуб узнаваемым брендом. В 2018-м уфимцы впервые приняли участие в розыгрыше еврокубка», — говорится в заявлении пресс-службы.
Ранее пост генерального директора в «Спартаке» занимал Томас Цорн. После 27 туров Российской Премьер-Лиги московская команда занимает восьмое место.
- 10 июля 2020
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