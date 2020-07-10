Бруну Фернандеш во второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш был вновь признан лучшим игроком месяца в английской Премьер-лиге.



В голосовании по итогам июня 25-летний португалец опередил защитника «Вулверхэмптона» Конора Коди и его одноклубника форварда Рауля Хименеса, нападающего «Саутгемптона» Дэнни Ингса, хавбека «Ньюкасл Юнайтед» Аллана Сент-Максимена, а также своего партнёра по атаке Антони Марсьяля.



Для Фернандеша этот приз стал вторым подряд. Перед паузой из-за пандемии коронавируса он также был награждён по итогам февраля – своего первого месяца в чемпионате Англии. Хавбек «красных дьяволов» стал лишь седьмым игроком, получившим эту награду дважды подряд. Ранее это удавалось Мохамеду Салаху, Джейми Варди, Гарри Кейну, Криштиану Роналду, Деннису Бергкампу и Робби Фаулеру.