Бруну Фернандеш во второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш был вновь признан лучшим игроком месяца в английской Премьер-лиге.
В голосовании по итогам июня 25-летний португалец опередил защитника «Вулверхэмптона» Конора Коди и его одноклубника форварда Рауля Хименеса, нападающего «Саутгемптона» Дэнни Ингса, хавбека «Ньюкасл Юнайтед» Аллана Сент-Максимена, а также своего партнёра по атаке Антони Марсьяля.
Для Фернандеша этот приз стал вторым подряд. Перед паузой из-за пандемии коронавируса он также был награждён по итогам февраля – своего первого месяца в чемпионате Англии. Хавбек «красных дьяволов» стал лишь седьмым игроком, получившим эту награду дважды подряд. Ранее это удавалось Мохамеду Салаху, Джейми Варди, Гарри Кейну, Криштиану Роналду, Деннису Бергкампу и Робби Фаулеру.
- 10 июля 2020
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