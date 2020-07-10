Нуну из «Вулверхэмптона» признан лучшим тренером месяца в АПЛ

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту был признан лучшим наставником в английской Премьер-лиге по итогам июня.



В голосовании португальский специалист опередил Стива Брюса («Ньюкасл Юнайтед»), Фрэнка Лэмпарда («Челси») и Уле-Гуннара Сульшера («Манчестер Юнайтед»).



Для Нуну эта награда стала второй за время работы в «Вулверхэмптоне». Он также удостоился её в сентябре 2018 года.



В ходе нынешнего сезона лучшим тренером месяца пять раз признавался Юрген Клопп из «Ливерпуля». Также по разу приз выигрывали Фрэнк Лэмпард («Челси») и Шон Дайч («Бёрнли»).



«Вулверхэмптон», набрав 52 очка в 34 турах, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии и находится в 7 очках от зоны Лиги чемпионов.

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