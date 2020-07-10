Нуну из «Вулверхэмптона» признан лучшим тренером месяца в АПЛ
Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту был признан лучшим наставником в английской Премьер-лиге по итогам июня.
В голосовании португальский специалист опередил Стива Брюса («Ньюкасл Юнайтед»), Фрэнка Лэмпарда («Челси») и Уле-Гуннара Сульшера («Манчестер Юнайтед»).
Для Нуну эта награда стала второй за время работы в «Вулверхэмптоне». Он также удостоился её в сентябре 2018 года.
В ходе нынешнего сезона лучшим тренером месяца пять раз признавался Юрген Клопп из «Ливерпуля». Также по разу приз выигрывали Фрэнк Лэмпард («Челси») и Шон Дайч («Бёрнли»).
«Вулверхэмптон», набрав 52 очка в 34 турах, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии и находится в 7 очках от зоны Лиги чемпионов.
Тренер «Вулверхэмптона» — о баннере «Жизни белых важны»: они понимают суть движения?
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