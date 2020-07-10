«Реал» — «Алавес»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 10 июля, состоится матч «Реал» — «Алавес». Встреча 35-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Альфредо Ди Стефано» в Мадриде, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. Помогать ему будут ассистенты Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный рефери — Эктор Родригес Карпальо.



В первом круге команды встретились 30 ноября. Победу в том матче одержали «сливочные» — 2:1.



«Реал», набрав 77 очков в 34 турах, занимает первое место в турнирной таблице Примеры и опережает ближайшего преследователя, «Барселону», на 1 очко. При этом сине-гранатовые провели на один матч больше. «Алавес» (35) располагается на 17-й строчке.

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